Kruslin e Bendzius infallibili | il Banco di Sardegna Sassari conquista la vittoria contro la Dolomiti Energia Trentino

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ildisbanca la BLM Group Arena superando la. Partono meglio gli ospiti con(18 punti) e(18 punti) da lontano ma Grazulis da tre e un taglio di Lockett (13 punti) tengono i bianconeri in scia (7-10).ha però più grinta difensiva e risponde a un gioco da tre punti di Conti cavalcando ancorae le accelerazioni di un super Dowe (13 punti) con Jones (11-18). Al termine del primo periodo, Jones (10 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) e Chessa (10 punti) si prendono il proscenio con dei tiri da lontano e anche Treier fa scappare la Dinamo sul 15-27 al 10° minuto. La musica non cambia nel secondo quarto, nonostante le penetrazioni di Spagnolo (15 ...

Migliore in campo per i sassaresi: il croato sfodera l'ennesima prova sopra le righe ...anche le prestazioni del centro Diop (13 punti e tanta energia in campo) e del solito(18 ...Migliore in campo per i biancoblu: il croato sfodera l'ennesima prova sopra le righe sia ...anche le prestazioni del centro Diop (13 punti e tanta energia in campo) e del solito(18 ...

Dinamo Sassari | Le Pagelle: Kruslin, Bendzius e Diop guidano i ... Centotrentuno.com

Dominio Sassari a Trento, Bendzius e Kruslin fanno il vuoto Sportando

La Dolomiti Energia Trentino non completa la rimonta: Sassari prima ... Basketinside

La leadership in mano a Robinson Ma occhio a Bendzius e Kruslin il Resto del Carlino

Dinamo Sassari | Le pagelle: Jones e Kruslin spaccano la partita ... Centotrentuno.com

Un’altra vittoria che dà entusiasmo e alza ulteriormente il morale del gruppo. La Dinamo Banco di Sardegna rientra dalla trasferta di Trento assicurandosi altri due punti fondamentali e soprattutto il ...Straordinaria impresa della Dinamo che sbanca Trento 95-77, conquistando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite e agganciando il sesto posto in classifica con il 2-0 negli scontri diretti con ...