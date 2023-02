Kiev | il ministro della difesa sostituito dal capo dell' intelligence militare

Ildella Difesa dirisponde: "Non useremo missili a lungo raggio contro Russia". Intanto Papa Francesco , alla ricerca della pace, ha dichiarato la sua disponibilità a incontrare sia ...A dirlo è ildella Difesa dirispondendo alla minaccia di Medvedev che aveva annunciato l'utilizzo del 'nucleare se l'Ucraina attaccherà le regioni russe'. 'Il momento è difficile a Bakhmout, ...

Corruzione in Ucraina, l'annuncio di Kiev: «Il capo dei servizi segreti militari sarà il nuovo ministro della Difesa» Open

Scandalo corruzione a Kiev, Zelensky pronto a licenziare anche il ministro della Difesa: l'indiscrezione dai media ucraini Open

Cambio in vista alla Difesa di Kiev: la corruzione costa il posto a Reznikov ilGiornale.it

Kiev: il ministro della difesa sarà sostituito dal capo dell'intelligence militare RaiNews

Kiev: non useremo armi a lungo raggio per colpire la Russia | Oggi il rimpasto di governo: il capo dell'intelligence ministro della Difesa TGCOM

Nell'est del paese continua l'offensiva russa sul fronte: a Bakhmut la battaglia più feroce, mentre l'Ucraina insiste sulla sua martellante campagna per ottenere altre armi dall'Occidente, e si attend ...L'Ucraina non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo, e prenderà di mira solo le unità russe nel territorio ucraino occupato. Lo ha assicurato il ...