Karina Cascella è stata presa di mira dopo la blefaroplastica la sua risposta spiazza tutti

(Di lunedì 6 febbraio 2023)didagli haterla. L’intervento estetico alle palpebre che l’influencer ha affrontato nei giorni scorsi ha scatenato le polemiche degli odiatori da tastiera. Lei ha sottolineato che non sopportava più «le palpebre da pesce lesso», ma gli hater non le hanno risparmiato offese e accuse circa la

L'ex volto di Uomini e Donne si lascia andare a un duro sfogo dopo aver ricevuto l'ennesima critica per il suo ultimo intervento di ...presa di mira dagli hater dopo la blefaroplastica. L'intervento estetico alle palpebre che l'influencer ha affrontato nei giorni scorsi ha scatenato le polemiche degli odiatori da ...

"Sei superficiale, tutta rifatta" ma Karina Cascella sbotta: "Vorrei vedervi struccate e con i peli ovunque" Today.it

Blefaroplastica, cos'è l'operazione a cui si è sottoposta Karina ... Tag24

Karina Cascella operata di blefaroplastica: Non sopportavo le mie ... Fanpage.it

Karina Cascella dopo la blefaroplastica: “Via le palpebre da pesce ... TGCOM

Karina Cascella si sottopone a un particolare intervento chirurgico Isa e Chia

L'ex volto di Uomini e Donne si lascia andare a un duro sfogo dopo aver ricevuto l'ennesima critica per il suo ultimo intervento di blefaroplastica Karina Cascella continua a far parlare di sé per que ...Karina Cascella presa di mira dagli hater dopo la blefaroplastica. L’intervento estetico alle palpebre che l'influencer ha affrontato nei ...