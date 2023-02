Kanté in uscita dal Chelsea | la Juventus ci prova | concorrenza agguerrita

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lapuò piazzare il colpodal, che ha fatto un gran mercato lo scorso gennaio: ma laNel mercato di gennaio, lanon ha effettuato acquisti per la difficile situazione finanziaria in cui versa il club. In più, i bianconeri sono stati colpiti da varie inchieste che hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ah, in tutto questo c'è anche da segnalare la possibiledi Jorginho, cercato dalla Juventus, ... In mezzo al campo ci dovrebbe essere, ormai recuperato, con Kovacic da un lato ed Enzo ...... che riempirebbe pure la casella lasciata da. Bene guardare all'estero, ma meglio non ... Se in casa bianconera la situazione giudiziaria non dovesse precipitare e se dopo qualchein mezzo (...

Ronaldo e l’ironia dell’ex compagno: “Come è giocare con lui”. La risposta è sfacciata Corriere dello Sport

Scandalo Manchester City, cosa rischia e quali titoli ha vinto in quei 9 anni Corriere dello Sport

Osimhen, la tifosa colpita dalla pallonata rivela: "Ho dimenticato una cosa importante" Corriere dello Sport

Terremoto, shock in Turchia: diversi calciatori dispersi sotto le macerie Corriere dello Sport