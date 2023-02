Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles | Super Bowl 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Mancano ormai pochi giorni e sale l’attesa: tutto è pronto per il 57°, che fermerà come sempre gli Stati Uniti, il cosiddetto “secondo giorno del Ringraziamento”. Lasfida si giocherà a Glendale, Arizona, nello stadio dove giocano i Cardinals, e si disputerà domenica 12 gennaio quando saranno già le 00.30 del lunedì 13 gennaio in Italia.contropronte a battagliare fino all’ultimo respiro per l’agognato Lombardi Trophy. Quest’anno non ci sono state sorprese nel corso dei Play-offs, dato che sono le due prime delle rispettive Conference ad essere arrivate all’ultimo atto. Ihanno vissuto una corsa davvero clamorosa. Dopo aver concluso la regular ...