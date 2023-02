Juventus | smentite le voci sulla rescissione di Pogba

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laha smentito leche vorrebbero il club bianconero pronto a liberarsi di Pauldopo gli infortuni Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, lanon ha alcuna intenzione di terminare in anticipo il contratto che la lega a Paul. Il giornalista ha quindi smentito leriportate nei giorni scorsi dall’Inghilterra. Quella dellanon è infatti una strada presa in considerazione dal club, che continua ad aspettare il ritorno in Serie A del centrocampista francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.