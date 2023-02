Juventus | Lo Monaco | “Le plusvalenze le fanno tutti | sono sempre esistite”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Lenel calcio, sto seguendo un po’ tutta la pubblicità che c’è attorno alla vicenda Juve e dico che questo è l’ennesimo colpo che diamo al nostro calcio.le, chi le fa fittizie commette una irregolarità, ma per la FIGC non è mai esistita questa irregolarità, non è mai stata regolamentata e non c’è mai stata sentenza certa”. Queste le parole di Pietro Loai microfoni di Radio Crc, dove ha parlato del casoe della penalizzazione di 15 punti subita dalla. “Nell’ultimo capitolo dellela procura federale ha assolto tutte le società coinvolte – ha aggiunto il dirigente sportivo ex-. ...