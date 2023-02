Juventus | clamoroso caso infortuni | il dato che fa paura

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tutti i numeri ed i dettagli suglidelladi Massimiliano Allegri in Serie A nelle ultime stagione Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lasta attraversando la peggior stagione a livello didelle ultime cinque. La media è di 1,32 stop a partita, mai così alta nemmeno nel 2021-22, quella del ritorno di Allegri in bianconero, che era stata la più nefasta con una media dello 0,92. Il totale è di 180 partite saltate. L'articolo proviene da Calcio News 24.