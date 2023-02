Juventus | Allegri | “Con la Salernitana uno scontro diretto | Vlahovic ha bisogno di gol”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Con laè una partita complicata, in un ambiente spinto dai tifosi e una squadra che sta facendo bene con Nicola che sta facendo un ottimo lavoro. Importante affrontarla con il piglio giusto, vedendo la classifica è uno“. Queste le parole di Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia di, gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero ha avvertito sulle insidie che presenta la sfida dell’Arechi: “Laha due punti meno di noi e quindi è un obiettivo, la dodicesima non so quanto sia su ma dobbiamo prenderla. Ci permette di pensare un passo alla volta, e migliorare tutti i giorni in campo, in allenamento, sotto il piano offensivo e difensivo, è un ...