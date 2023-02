Juventus | 22 i convocati per la Salernitana | ancora assenti Pogba e Bonucci

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Massimiliano Allegri ha diramato la lista deiper il match tra: sono 22 i calciatori che prenderanno parte alla trasferta. Torna tra gliPaul, chedeve fare il suo debutto stagionale. Insieme al francese, mancheranno anche Paredes, Milik,e il lungodegente Kaio Jorge. In partenza per Salerno I nostri.#Juve pic.twitter.com/U8GfDxMW3B —FC (@fc) February 6, 2023 SportFace.

