Juve; Allegri ' obiettivo 40 punti? Fa ridere | ma è così'

"Al momento è un dato di fatto che abbiamo 23 punti dopo il - 15, quindi bisogna raggiungere i 40 punti per la salvezza: viene da ridere, ma è così". Il tecnico della Juventus, Massimiliano, fissa gli obiettivi per la sua squadra. "Il nostro primo mini obiettivo è superare chi ci sta sopra e andare al dodicesimo, poi penseremo a quella ancora più davanti e così via - dice l'...Laavrà una nuova possibilità di riscatto all' Arechi contro la Salernitana . Alla vigilia della sfida contro Nicola, il misterpresenta la sfida in conferenza stampa rispondendo alle ...

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Salernitana, in programma domani sera all'Arechi e valido per la 21ª giornata di c ...