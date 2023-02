Juan Carrito | murales in ricordo dell' orso inaugurato nella frazione di Venere

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L'Aquila - E' stato, piccoladi Pescina, finalista italiana come cittàa Cultura 2025, il murale inall'più famoso d'Italia,, recentemente deceduto a causa di un investimento stradale sulla ss17 Roccaraso - Castel di Sangro. L'opera, realizzata dall'artista Alessandro Verrocchia è stata donata all'intera comunità, ed è realizzata su una parete di una abitazione del posto. L'opera rappresenta l'mentre si affaccia ad una finestra. Nei mesi scorsi,aveva fatto visitacittà Siloniana destando curiosità e paura in mezzo la piazza del municipio. Ilsi trova ...

Pescina. 'Questa mattina, presso l'ingresso del centro abitato di Venere, è arrivata una preziosa donazione di un dipinto che ritrae l'orso', afferma Guido Verrocchia, 'durante una delle sue frequenti improvvisate nei centri abitati. L'artista Alessandro Verrocchia ha voluto fare questo dono, ricordando la presenza dei vari ...Dalla necroscopia effettuata sulla carcassa dell'orso, morto investito da un'auto sulla strada statale 17, è emerso che il plantigrado aveva l'occhio destro compromesso . La notizia ha suscitato non poche reazioni da parte di esperti, che ...

Ortona dei Marsi – Non si fermano le iniziative in ricordo di Juan Carrito, simbolo dell'Abruzzo. Il Comune di Ortona dei Marsi, guidato dal sindaco Giuseppe Buccella, su proposta di Lorena De Santis, ...