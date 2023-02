Joey Di Stefano | chi è il coreografo diventato virale su TikTok con il balletto di “Bellissima” di Annalisa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) CheScarrone abbia una voce meravigliosa non è certo una novità. 7 album in più di 10 anni di carriera, più volte tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo (nel 2018 si classificò terza con Il mondo prima di te) e un’altra serie di successi che, di fatto, confermano il talento innato di un’artista che si è sempre tenuta lontana da gossip e pettegolezzi. Insomma, di lei si è parlato solo per le sue dote canore. Adesso, però, qualcosa è cambiato. Sì perché l’ultimo brano della cantautrice ligure – ‘’ – sta riscontrando un successo strepitoso. Questa volta il merito non è solo suo (e degli autori che hanno lavorato insieme a lei: Davide Simonetta e Paolo Antonacci) ma anche di. Anzi, per la precisione diDi, Chi è? Unsiciliano da ...