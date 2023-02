Jill Biden | voglia di sbrilluccicare ai Grammy 2023

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lo abbiamo fatto tutte: comprare lo stesso capo in colori differenti perché ci calza particolarmente bene. E così fa anche, che aiha sfoderato un longdress griffato Oscar de la Renta indossato in precedenza in versione blu scuro. Mentre per la notte delle star, la First Lady ha naturalmente puntato sul fattore bling bling

'Baraye', l'inno delle proteste in Iran, ha vinto il primo Grammy per la canzone che ispira cambiamenti sociali nel mondo. Ad annunciarlo è stata la first lady americana. L'autore, il 25enne Shervin Hajipour, era relativamente sconosciuto quando fu eliminato dalla versione iraniana di American Idol. La sua canzone è diventata un simbolo delle proteste degli ...Ad annunciare la vittoria del cantante 25enne pop iraniano Shervin Hajipour è stata la first lady, accolta con una standing ovation dal pubblico. Ai Grammy si fa spazio anche il rap . ...

Shervin Hajipour ha vinto ai Grammy Awards 2023 in una nuova categoria, quella come "Miglior canzone per il cambiamento sociale" ...