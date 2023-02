Italia-Etiopia | Meloni “Rafforzare legame con un partenariato paritario”

Ho sottolineato al primo ministro la nostra soddisfazione per il lavoro che il Governo sta facendo e gli ho assicurato che l'continuera' a fare la sua parte come ha fatto finora. Sul piano ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 6 febbraio 2023 "L'continuerà ad essere al fianco di un'unita e stabile, è per noi un perno per la stabilità del Corno d'Africa e di tutto il continente africano, l'ne sosterrà il pieno sviluppo". ...

'Nuova era nei rapporti con la Etiopia' Meloni incontra il premier Abyi Ahmed Ali Agenzia ANSA

Italia-Etiopia, Meloni: “Rapporto intenso, con Piano Mattei lavoriamo a cooperazione paritaria” La7

Italia-Etiopia, Meloni: cooperazione paritaria con piano Mattei - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Italia-Etiopia, Meloni: “Rapporto intenso, con Piano Mattei lavoriamo a cooperazione paritaria” - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Italia-Etiopia, Meloni: cooperazione paritaria con piano Mattei Agenzia askanews

16.09 Meloni:piano con Etiopia da 140 milioni "Abbiamo in programma una missione in Etiopia. Andremo io e alcuni ministri del governo e vorremmo che fosse accom- pagnata anche da imprenditori italia ...(Agenzia Vista) Roma 6 febbraio 2023 “Ringrazio il Primo Ministro per la sua visita in Italia, le relazioni tra Italia ed Etiopia devono intensificarsi. Il legame tra le nostre Nazioni è storico, que ...