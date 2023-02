E' stato coperto con della vernice nera il murale con Marge Simpson e Khamenei apparso sabato davanti al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'intitolato "The Final Cut - Marge e Khamenei" dell'artista aleXsandro Palombo. Nell'ultima opera Marge Simpson è riapparsa davanti al consolato dell'con la testa di Khamenei in mano,...... cittadini di tutto il mondo manifestano contro la dura repressione delle proteste in atto in, ... da Palermo a, passando per Napoli, Roma, Macerata, Firenze, Pisa, Reggio Emilia, Rimini, ...

Iran: a Milano vandalizzato murales Marge Simpson con Khamenei Agenzia ANSA

Milano, Marge Simpson "decapita" l'ayatollah Khamenei: il nuovo murale di fronte al consolato dell'Iran - La foto Open

Marge Simpson torna all'attacco con un murale choc su Khamenei davanti al consolato dell'Iran a Milano Corriere Milano

Iran: Marge Simpson con testa Khamenei in mano in murales Agenzia ANSA

Milano, Marge Simpson decapita Khamenei: il murales choc davanti al consolato iraniano IL GIORNO

E' stato coperto con della vernice nera il murale con Marge Simpson e Khamenei apparso sabato davanti al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran a Milano intitolato "The Final Cut - Mar ...Domani, dalle 16:30, in videocollegamento con l’Aula di Palazzo Marino la Sindaca di Francoforte, nata a Teheran e rifugiata in Germania, parlerà del difficile momento storico che sta affrontando il p ...