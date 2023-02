Invernizzi replica alla militante | “Il suo un post goliardico? A me non fa ridere”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Bergamo. “Hai detto ai colleghi deputati che ero solo un giochino erotico! Beh, per farli parlare ancora oggi, sto giochino si vede ti è piaciuto molto”. A riportare le parole sui social di una giovaneromana della Lega è il quotidiano Repubblica. L’obiettivo della donna, a quanto pare, era il collega Cristian, esponente del Carroccio a Bergamo, deputato per due legislature e sconfitto alle politiche del settembre scorso, finito al centro di quella che appare una gogna social. La supporter leghista, sei giorni fa, ha scritto unpesantissimo contro l’ex parlamentare. E lo ha pure taggato. La donna, in pratica, sostiene di essere stata ingannata e indicata dacome un “giochino”. “Cosa volevi ottenere a dire a tutto il Parlamento che io ero la tua “amante” – riporta Repubblica – e che ...