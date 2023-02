Inter | Zanetti | «Ecco tutte le squadra a cui ho detto no»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le parole di Javier, ex giocatore ed attuale dirigente dell’, sulla sua carriera in nerazzurro Javierha svelato a Tuttosport alcuni retroscena della sua avventura con l’. PAROLE – «Nel 2001 avevo parlato con Valdano, il loro allenatore: mi voleva a Madrid. Era quasi tutto fatto ma ho deciso di restare e l’hoa Moratti”. C’era un’offerta importante sul tavolo: “Io però, oltre ai soldi, consideravo la famiglia, il rapporto con i tifosi e il fatto che volessi lasciare il segno a Milano. Mi hanno “tentato” pure il Manchester United e il Barcellona. Trovai Ferguson in un aeroporto: mi salutò, mi chiese quando scadeva il contratto ma io ero felice a Milano, nonostante fossero anni molto complicati per l’. Altrove avrei fatto una carriera ...