Inter | vittoria nel derby e riscatto di Asllani dall’Empoli

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’festeggia lanelcon il Milan, un successo che tra l’altro ha particolari risvolti a livello di calciomercato. I nerazzurri infatti vedono scattare l’obbligo didi Kristjandal momento che l’accordo con la società toscana prevedeva che l’obbligo sarebbe scattato ufficialmente dopo il primo punto in campionato a partire dal 2 febbraio 2023. Ladi questa sera quindi è solo l’occasione per rendere effettivo questo “obiettivo” che sarebbe stato comunque raggiunto in pochissimo tempo. SportFace.