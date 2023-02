' Nei momenti importanti questa squadra risponde sempre . Abbiamo combattuto, sofferto e vinto insieme. Rimaniamo concentrati sul nostro percorso. Avanti'. Lo ha scritto Andresui suoi canali social a un giorno dalla vittoria del derby tra la suae il Milan per 1 - 0 nella ventunesima giornata di Serie A 2022/2023 . Il portiere ...A un certo puntosi è seduto sul divano con me. Lautaro è tornato dal Qatar con la grinta ... E' l'a - 13 l'avversaria più pericolosa della capolista volante.

Inter, con offerta da almeno 25 milioni Onana può partire. Due i nomi per l'eventuale sostituzione TUTTO mercato WEB

Inter, Onana: 'Cambattuto e sofferto, nei momenti importanti rispondimao sempre' FOTO Calciomercato.com

Inter-Milan, Halftime Report - Onana spettatore non pagante, di Lautaro la gemma su un signor primo tempo Fcinternews.it

Inter, Onana: “Ho grande fiducia. Se facciamo quello che dobbiamo, vinciamo” fcinter1908

In un editoriale per CM.com Sandro Sabatini ripercorre il derby di ieri sera. Rose diverse, momenti diversi, scelte tattiche diverse. Tutto diverso tra l’Inter che ribadisce la superiorità cittadina d ...Però resta il fatto che i dati non mentono: con lui in campo sono arrivate due vittorie (e un trofeo) con zero gol subiti. Perché il Milan anche ieri sera non ha messo a segno neanche un tiro nello sp ...