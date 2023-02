Inter-Milan | terzo miglior incasso di sempre in Serie A

(Di lunedì 6 febbraio 2023)A incassi record – E’ andato in scena nella serata di ieri un altro atto della sfida tra. Dopo il successo rossonero della gara di andata, questa volta sono stati i nerazzurri a prevalere, consolidando il secondo posto in classifica inA e spingendo ancora di più la formazione di Stefano L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La preoccupazione principale riguardava l'impossibilità a seguire il Derby di Milano traandato in scena alle 20:45 e poi vinto dai nerazzurri per 1 - 0 con gol di Lautaro Martinez. ...sono le due squadre concittadine che più di tutte hanno dimostrato qualcosa in Europa e non solo , quindi è logico pensare che la loro rivalità valichi anche i confini nazionali. Si ...

LIVE MN - Inter-Milan, le ufficiali: Leao in panchina, c'è Origi in attacco Milan News

Inter-Milan, la moviola della Gazzetta: "Bene Massa, dubbi sull'incrocio Gabbia-Dzeko" TUTTO mercato WEB

Inter-Milan, le pagelle di Crudeli: “Disastrosi. Ho visto qualcosa di incredibile” Il Milanista

Inter-Milan, pagelle: Lautaro straripante, Acerbi dominante. Calhanoglu, che cosa sei fcinter1908

Abbiamo fatto un mese dopo la sosta nel migliore dei modi, sono molto soddisfatto» Dopo il derby Inter-Milan l’allenatore ha dato un giudizio sulla stracittadina di stasera… Leggi ...SERIE A - Una foto che circola sui social è diventata virale: il centrocampista dell'Inter - ex Milan - zittisce i tifosi rossoneri dopo aver servito a Lautaro ...