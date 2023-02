Inter-Milan | le pagelle del derby

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dominio dell'nei confronti di untroppo rinunciatario per essere vero. Lautaro micidiale, segnali di vita da Lukaku e Gosens. L'undici di Pioli non è che sbagli molto ma fa vedere davvero troppo poco per portare a casa anche un punticino