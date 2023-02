Inter-Milan | il gesto dell’ex Calhanoglu verso la Curva Sud FOTO

... storico ex portiere di, Fiorentina e Napoli, dopo il derby perso contro l'Giovanni Galli ha analizzato la situazione deldopo la sconfitta nel derby contro l'. PAROLE - "Leao ...Sedoveva essere lo snodo di quel che resta della stagione , si può dire che il campo indirizza Stefano Pioli dritto verso lo sprofondo. Ben più di quel che dica il punteggio: un 1 - 0 ...

Inter-Milan, la moviola: Focus su rigore negato e gol annullato a Lukaku Virgilio Sport

Inter-Milan, l'analisi di Arrigo Sacchi: "Gli errori di Pioli" La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, a San Siro anche Paulo Sousa: l’ex nerazzurro presente al derby fcinter1908

Inter-Milan, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

E se “Pioli esonerato” vola nelle ricerche online, i giudizi degli esperti non sono molto meno drastici: “Il Milan non è più una squadra. – scrive Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport – L’Inter ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...