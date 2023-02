Inter-Milan 1-0 | Pioli si specchia senza idee nel possesso palla di Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023)è un’altra lezione tattica diai danni di. L’1-0 firmato Lautaro Martinez racconta una partita ben diversa dal tris visto in Supercoppa Italiana. Due filosofie a confronto basate sullo stesso sistema di gioco ma provare a limitare i danni in casa rossonera non cambia l’epilogo positivo in casa nerazzurra. Di seguito l’analisi tattica diin Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare ilnel Derby dio in Serie A: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro ...