Inter-Milan 1-0 | Pioli | “Dobbiamo ripartire da stasera”

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Stefano, tecnico del, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Con la partita persa contro l’, le sconfitte consecutive subite dalla squadra rossonera sono quattro in tutte le competizioni. Un momento tragico per il Diavolo, che ricorda il periodo gennaio-febbraio 2017 con Montella in panchina, come evidenzia Opta. Dal 4 gennaio contro la Salernitana ilnon riesce più a vincere. Tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa sono 7 le partite consecutive senza vittoria, contro Roma, Torino, Lecce,, Lazio, Sassuolo e ancora. Quello didoveva rappresentare il derby della rinascita dopo un periodo di crisi, invece ha reso la crisi rossonera ...