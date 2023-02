Inter | Lautaro | «Ancora una volta abbiamo dimostrato che Milan è nerazzurra»

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Martinez, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto contro ilMartinez, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto contro il. Le sue dichiarazioni:– «fatto una grande partita eunacheo è». MONDIALE – «Vincere il Mondiale è stato il momento più alto della carriera. Ho imparato tanto e ti porta tanto entusiasmo che ora metto in campo per l’». FASCIA – «Indossarla è qualcosa di speciale. Ho fatto tanto lavoro per arrivare a indossarla e voglio ...

"Queste partite sono come si vivono in Argentina. Sono contento perché ancora una volta giocando a calcio abbiamo dimostrato che Milano è nerazzurra". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Martinez, intervistato da Dazn dopo il successo contro il Milan. "Unpiù affamato dopo il Mondiale L'ho detto appena finito, vincere una Coppa del mondo ti dà carica, è il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCOPRI LA NUOVA OA CALCIO 95' Finisce la partita, Inter-Milan 1-0. 94' Fuori Barella e dentro Asllani nell'Inter. 92' Ci saranno altre minuti di recupero. 90' ...Ne esce fuori una partita a senso unico, con l'Inter ad attaccare e i rossoneri a tenere botta. I nerazzurri sono subito in partita e sfiorano subito il vantaggio, in entrambi i casi con l'ispirato ...