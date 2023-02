Inter | Inzaghi | abbiamo stradominato il derby

Lo ha detto il tecnico dell'Simonedopo la vittoria nel derby contro il Milano. "L'unica pecca è aver tenuto in bilico la gara fino alla fine, ma non dimentichiamo che martedì in Coppa ...I nerazzurri si impongono di misura e prolungano la crisi del Milan di Pioli. Il cambio tattico del Milan non ha funzionato: l'...

Pioli e Inzaghi, chi perde di più con il derby Inter-Milan di stasera Corriere della Sera

Inter News / Mourinho al posto di Inzaghi La rivelazione di Cassano Cittaceleste.it

Inter, Skriniar ha già un accordo col PSG e Inzaghi gli toglie la fascia: l'annuncio in conferenza Tutto Napoli

Inter, squadra che (stra)vince non si cambia: Inzaghi pensa di confermare il blocco-Supercoppa Calciomercato.com

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - 'Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo stradominato. Sono molto soddisfatto, adesso guardiamo avanti con fiducia ...Calato il sipario sul derby della Madonnina, valido per il 21° turno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. L’Inter si è imposta per 1-0 grazie al gol firmato dall’argentino Lautaro Martinez a ...