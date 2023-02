Inter e Milan sono lontane anni luce dal Napoli | la classifica non racconta bugie Libero

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Nel derby per circa un’ora c’è solo l’anche perché quello schierato da Pioli non è il. È una squadra senza capo né coda, priva di logica e buone idee”. Lo scrive Claudio Savelli su, commentando la sconfitta dela San Siro, nel derbyese contro l’e le scelte di Stefano Pioli. “Più di metà dei rossonerifuori ruolo. Gabbia è costretto a terzo centrale di sinistra quando già fatica con il destro, il suo piede; Krunic si ritrova regista, posizione mai coperta nella sua carriera; Messias fa la mezzala destra, lui che è un’ala di piede sinistro; Calabria a tutta fascia è un controsenso; Origi e Giroud nonin grado di spartirsi l’attacco perché entrambi abituati a giocare da soli. Senza Leao, punito con la ...

L'vince il derby di Milano 1 - 0 con una rete di Lautaro Martinez. Per ill'ennesima mazzata al morale in questo inizio di 2023 da incubo. ...... aveva dichiarato: 'Voglia di rivincita dopo le feste scudetto delIo preferisco stare zitto ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 6 febbraio - 08:...

Sacchi: "Milan sparring partner. E Pioli con la difesa a 5 ha cancellato anni di lavoro" La Gazzetta dello Sport

LIVE MN - Inter-Milan, le ufficiali: Leao in panchina, c'è Origi in attacco Milan News

Sky – Maldini e Massara nello spogliatoio: il retroscena dopo Inter-Milan MilanLive.it

Da "Pioli come Giampaolo" a "Profondo rosso": il derby scatena i social La Gazzetta dello Sport

Il gesto di Kjaer al termine di Inter-Milan: corre da Theo Hernandez e gli sussurra qualcosa Sport Fanpage

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La sconfitta nel derby contro l'Inter ci dice che i campioni d'Italia si sono persi. Così come il loro allenatore Pioli, che adesso predica il "prima non prenderle" ben poco adatto ai rossoneri ...