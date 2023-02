Inter | Dimarco lapidario sul momento del Milan | 'Non me l'aspettavo'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Federico, esterno dell', parla ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 nel derby: "Abbiamo fatto una grande partita,...

... 34' Lautaro Martinez(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (48' st Asllani), Calhanoglu (44' st Gagliardini), Mkhitaryan (25' st Brozovic),(25' st Gosens); ...Mentre Simone Inzaghi schiera Dzeko e Lautaro in attacco e conferma Darmian esulle fasce. Panchina per Lukaku. L'subito in pressing si rende pericolosa al 6': Lautaro supera Kjaer con ...

Calato il sipario sul derby della Madonnina, valido per il 21° turno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. L’Inter si è imposta per 1-0 grazie al gol firmato dall’argentino Lautaro Martinez a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCOPRI LA NUOVA OA CALCIO 95' Finisce la partita, Inter-Milan 1-0. 94' Fuori Barella e dentro Asllani nell’Inter. 92' Ci saranno altre minuti di recupero. 90' ...