Ilha dato il verdetto. E' l'a - 13 l'avversaria più pericolosa della capolista volante.Un disastro, per il Milan . Dopo il mondiale in Qatar, per i rossoneri di Stefano Pioli solo batoste, spesso umilianti. Ieri sera, domenica 5 febbraio, il ko nelcontro l': finisce 1 - 0 per i nerazzurri, ma i rossoneri, di fatto, in campo non c'erano. Una partita a tratti imbarazzante, le occasioni stanno a zero. E la sconfitta nella stracittadina ...

L'Inter vince il derby e Inzaghi fa un regalo alla squadra: ecco quale Fcinternews.it

Inter-Milan, retroscena a sorpresa su Ibra: è successo negli spogliatoi prima del derby Spazio Milan

Inter, derby in cascina e vacanza premio per gli uomini di Inzaghi. Ecco quando si rientra ad Appiano Calciomercato.com

Pagelle Inter-Milan 1-0: Pioli, che flop il 3-5-2. Squadra (quasi) inesistente Pianeta Milan

"Un solo dubbio in una gara condotta da Massa (al suo primo derby milanese) con sicurezza. Dubbio che nasce al 14’ del primo tempo in area rossonera: vero che non c’è incrocio fra le… Leggi ...Presente negli studi di SkySport24, Marco Bucciantini ha parlato così di Rafael Leao che è partito dalla panchina nel derby contro l'Inter:"Leao è uno dei ...