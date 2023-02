Inter | c'è la svolta su Maguire | la scelta del Manchester United

Uno dei grandi obiettivi della prossima estate, condiviso anche sulle agende die Juventus, potrebbe sfumare nel giro di pochi giorni. Il profilo è quello di Pierre - Emerick Aubameyang, bomber ...... reduce dalla seconda sconfitta contro l'nel giro di poche settimane. Stefano Pioli, ... Il tecnico non è ancora a rischio esonero, ma serve unaimmediata per non compromettere la stagione e ...

Svolta tra Inter e Milan: il bomber può partire subito CalcioMercato.it

"Pioli opposti": Inter e Milan, due facce distanti della stessa Milano Goal Italia

Pioli cambia volto al Milan: c'è la svolta tattica! numero-diez.com

Pioli, svolta tattica alla rovescia: scelte che non convincono e trend ... Sportitalia

Lukaku cerca la svolta per rimanere all'Inter, il derby può essere la ... numero-diez.com

Dopo il derby perso ieri sera contro i nerazzurri, ecco un’altra sconfitta per i rossoneri sul mercato E’ stato un derby per buona parte del match giocato a senso unico, quello conquistato ieri sera d ...I derby sono importanti per molti motivi, ma soprattutto perché possono rappresentare una svolta emotiva all’interno di una stagione. Per questa ragione nella partita di ieri era il Milan che cercava ...