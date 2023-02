Inter canta Sanremo 2023 – Primo gruppo di partecipanti e testi 1-7

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La settimana che inizia oggi è anomala per l’, che non scenderà in campo in quanto sarà impegnata in Serie A solo nel Monday Night a weekend ormai terminato. In Italia, però, questa è per tutti la settimana di, che vedrà l’ista Amadeus nuovamente nei panni di Direttore Artistico. E allora quale migliore occasione per proporre un format semiserio in grado di ravvivare la settimana nerazzurra che segue il vittorioso Derby di Milano? Nasce così l’idea “”, che ci accompagnerà fino a domenica, anche in diretta video sul canale YouTube. Di seguito ildidella competizione “parallela” alla kermesse musicale in programma presso il Teatro Ariston fino all’11 ...