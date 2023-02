Insulti a Falcone | la sorella del giudice sugli audio di Matteo Messina Denaro | “Provo solo disgusto”

Leggi su tpi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Sono bloccato nel traffico da quattro ore per le commemorazioni di sta minchia”: con queste parole il boss, il 23 maggio – giorno delle commemorazioni della strage mafiosa di Capaci che costò la vita a Giovanni– esprimeva in una chat con alcune pazienti conosciute durante la terapia oncologica il suo fastidio. Letta dalladel, quella dichiarazione le ha fatto provare “”. “Il tono carico di violenza che ha usato mi ha creato molto disagio”, ha detto Maria, intervistata oggi dal Corriere della Sera. “Superato il fastidio, però – ha aggiunto – ho fatto una considerazione. Il re ora è finalmente nudo. Mi spiego. Per settimane...