Inspiegabile che Di Bello pur ascoltando i cori razzisti non abbia fermato Spezia-Napoli Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ieri, allo stadio Picco, in occasione di, si sono sentiti i soliti. Stavolta non solo controe Luciano Spalletti, ma anche contro Maradona. La Gazzetta dello Sport, ieri, scriveva: “Che ci fosse rivalità becera e antica fra spezzini e napoletani purtroppo è storia (nello scorso maggio ci furono gravi scontri fra ultrà nell’ultima di campionato, con la partita anche sospesa per diversi minuti) ed è da condannare ogni violenza, senza entrare in giochi faziosi. Che ci fosseroostili diventa consequenziale, anche se inaccettabile perché. E ripetuti.” Oggi sul tema torna Il, in un articolo a firma di Angelo Rossi. Nel commentare la partita del Picco, scrive anche dell’episodio che ha visto coinvolto ...