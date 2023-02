Innovatec | Haiki+ rafforza crescita con acquisizione rivista Materia Rinnovabile

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Milano, 6 feb. - (Adnkronos) -, subholding del Gruppoa cui fanno capo i servizi legati alla sostenibilità ambientale e all'economia circolare, continua il percorso dicon l'di, testata che da otto anni racconta la trasformazione di tutti i settori industriali per comprendere le sfide della sostenibilità, della scarsità deili, della decarbonizzazione, della tutela del capitale naturale e della protezione della biodiversità in ottica di sicurezza economica e sociale., punto di riferimento per chi fa impresa, innovazione, ricerca, economia e finanza nell'epoca della sfida climatica e della crescente scarsità di materie prime, è diretta dal giornalista ...

... Cobat si è evoluto diventando una SPA Società Benefit e oggi fa parte del Gruppo, leader in Italia nel settore della Clean Technology. In particolare Cobat è controllata da+, ...... Cobat si è evoluto diventando una SPA Società Benefit e oggi fa parte del Gruppo, leader in Italia nel settore della Clean Technology. In particolare Cobat è controllata da+, ...

Innovatec, Haiki+ rafforza crescita con acquisizione rivista Materia ... Entilocali-online

Innovatec: Haiki + acquisisce il 70% di Piliecol Recuperi Italia Informa

Innovatec acquisisce AET attraverso la controllata Haiki+ Trend-online.com

Innovatec annuncia l'acquisizione del 65% di S.E.A. Italia Informa