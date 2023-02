Infortunio Zappacosta | quando rientrerà l’esterno dell’Atalanta?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Continua ad essere monitoratoDavide, maa pieno regime dal suoInfortunato al bicipite femorale,Davideè stato fuori dal campo per ben due settimane, ma perpotrebbe scoccare l’ora del ritorno a pieno regime. In vista della sfida contro la Lazio, risulta chepotrebbe tornare ad allenarsi in gruppo cercando di dimostrare di essere pronto per la sfida contro la Lazio. Occorrerà dosare gradualmente il numero 77 nerazzurro, ma l’ottimismo mostrato da Gasperini nei suoi confronti fa ben sperare. L'articolo proviene da Calcio News 24.