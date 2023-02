Inflazione e giochi di parole

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ieri, il dì di festa, al dopolavoro del villaggio, già dal mattino si respirava un’aria diversa da quella delle altre domeniche. Sono quelle della routine, quando ai saluti si accompagnano pacche sulle spalle e sorrisi sinceri, quasi mai di circostanza. Al contrario di quanto è accaduto nell’ultimo giorno della scorsa settimana, quando i sorrisi – pochi – sono stati espressi a forza e i volti dove spuntavano, per buona parte erano palesemente corrucciati.Tra i vari piccoli capannelli, l’argomento che teneva banco era il caro mutui. Il Capostazione in pensione, ripetendosi con aria sussiegosa, si è affannato per l’intera mattinata a spiegare che quello che i presenti lamentavano, era solo un aspetto di una vicenda più incresciosa, qual è la risalita del costo dell’euro, che è stato preceduto di poco da quello del dollaro. Esaurito l’argomento, il solerte addetto delle Ferrovie alla ...