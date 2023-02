“Indipendenza energetica? Un’opportunità per il Sud”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/MIICHELE-CRISOSTOVO.mp4 Nel mare magnum del Pnrr, Enel ha imboccato la rotta della transizione ecologica, anche grazie a una visione comune con il governo. Come l’azienda si stia muovendo concretamente in quella direzione è stato lo stesso presidente del gruppo Enel, Michele Crisostomo, a raccontarlo a nicolaporro.it. “Devo dire che Enel è molto a suo agio col Pnrr in questo momento, perché abbiamo da un lato gli investimenti della rete che sono un risultato di questo governo e dall’altro un progetto che mi piace molto menzionare, quello di Catania”. In un momento in cui la “ripartenza” (da queste parti, ne sappiamo qualcosa) è il grande obiettivo da centrare per il sistema Paese, la multinazionale dell’energia ha deciso di puntare sul Sud Italia creando lì la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici di nuova generazione ...