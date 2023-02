... il PGRA 2023 indica anche le franchigie e i limiti die introduce la premialità nei ... oggi, manifestano una scarsa adesione al sistema. Sono state, inoltre, introdotte nuove ......più comuni Le coperture più diffuse sono indennitarie ossia qualle che prevedono unper ... Tale ambito, tuttavia, è complicato dalle molteplici variabili che si possono ...

Indennizzo assicurativo diretto: cos'è e come funziona ilGiornale.it

Frodi assicurative in Italia, un fenomeno in costante ascesa Insurzine

L'assicurazione sulla vita rientra nell'eredità Money.it

L’indennizzo assicurativo per danni non preclude l'accesso al ... FiscoOggi

Assicurazioni: via libera al nuovo Piano di gestione dei rischi in ... Informatore Agrario

Danni da siccità in Veneto, più tempo per le domande di indennizzo. De Carlo: “Segnale di grande attenzione del Governo ai problemi dell’agricoltura” per presentare richiesta di indennizzo per i cali ...ROVIGO - Quindici giorni in più di tempo per le imprese venete per presentare richiesta di indennizzo per i cali di produzione dovuti alla siccità dell'estate: questa la novità che arriva grazie ad un ...