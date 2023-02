Incentivi - Esauriti i fondi per le auto termiche e ibride

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono durati poco più di un mese gliall'acquisto dicon motore termico e ibrido. I 150 milioni di euro previsti per tutto il 2023, per gli acquisti effettuati a partire dal 2 gennaio (ma le prenotazioni si erano aperte solo la settimana successiva, il 10 gennaio) sono terminati nel pomeriggio del 6 febbraio. Hanno potuto beneficiare del contributo statale di 2 mila euro, vincolato alla rottamazione difino a Euro 4, appena 75 mila persone. Flop elettriche e plug-in. Sono ancora a disposizione, invece, e lo resteranno a lungo, i contributi all'acquisto dielettriche e plug-in. Sulle Bev, rispetto ai 190 milioni stanziati, ne sono ancora disponibili più di 182 (oltre 174 per i privati e 8,5 milioni destinati alle società di car sharing e noleggio a lungo termine). Sulle Phev, invece, sui 235 ...

A un mese dall'avvio deglii fondi per le auto benzina e diesel sonomentre restano inutilizzati quelli per le ...Una crescita a doppia cifra trainata dalla vendita degli scooter e di certo incoraggiata daglistatali, che nel frattempo sono già. Mercato moto: crescita a doppia cifra. Nel primo ...

Gli incentivi auto 2023 per le vetture che rientrano nella fascia 61-135 g/km di CO2 sono finiti. Dunque, c'è voluto meno di un mese per esaurire il fondo di 150 milioni di euro che il Governo aveva s ...