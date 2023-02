Incentivi - Agli sgoccioli i fondi per le auto termiche e ibride

(Di lunedì 6 febbraio 2023)gliall'acquisto dicon motore termico e ibrido. I 150 milioni di euro previsti per il 2023 hanno infatti le ore contate: stamattina, all'apertura delle concessionarie e a meno di quattro settimane dall'apertura delle prenotazioni, erano rimasti nelle casse dello Stato appena 6 milioni. Quasi certamente, dunque, già oggi i rubinetti si chiuderanno. A conti fatti avranno potuto beneficiare del contributo statale di 2 mila euro, vincolato alla rottamazione difino a Euro 4, appena 75 mila persone. Flop elettriche e plug-in. Sono ancora a disposizione, invece, e lo resteranno a lungo, i contributi all'acquisto dielettriche e plug-in. Sulle Bev, rispetto ai 190 milioni stanziati, ne sono ancora disponibili più di 182 (oltre 174 per i privati e 8,5 ...

Ancora poche ore per accedere al bonus statale di 2 mila euro sulle auto con emissioni di CO2 fino a 135 g/km. Poi resteranno a disposizione solo contributi su elettriche e plug-in ...