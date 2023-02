LA LETTERA Ma che gli uffici comunali scrivano al Sindaco di Roma per dirgli che i campi sonochiusi non è usuale. Come lo è la frase che segue nella lettera del 1 febbraio scorso: ...... nonostante gli studi affrontati per migliorare viabilità e visibilità,a cozzare con altri fattori. Al momento, il piano B, è infattibile: il Comune consideradiverse aree'. Oltre ...

Roma, campi rom inagibili "vanno chiusi". Lettera a Gualtieri dagli ... Il Quotidiano del Lazio

"Inagibili, vanno chiusi". Gualtieri inchiodato sui campi rom ilGiornale.it

Arpal, gli uffici vanno verso lo sgombero. La Regione: restino in zona industriale La Gazzetta del Mezzogiorno

Opposizione a Luni: “Impianto sportivo “Parodi” dichiarato inagibile” CittaDellaSpezia

Ex convento inagibile, per venti famiglie pronto lo sgombero La Repubblica

Il sindaco della Capitale ha ricevuto una lettera da parte del dipartimento Lavori pubblici, che elenca tutte le criticità rilevate ...Il vicario apostolico dell'Anatolia Bizzeti, presidente di Caritas Turchia: distrutta la cattedrale di Iskenderun. Cadorin (Caritas italiana): attivi 50 volontari ...