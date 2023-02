Immigrazione fuori controllo | a Milano centro per rimpatrio messo a ferro e fuoco

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Roma, 6 feb – Straparlare di accoglienza e ritrovarsi unche accoglie immigrati – in attesa di essere rimpatriati –. Quanto successo a, al Cpr di via Corelli, non può che generare l’ennesimo cortocircuito tra gli strilloni delle porte aperte. La polizia è stata costretta a intervenire nella notte, attorno alle 2, aldi permanenza per ila causa di una devastazione in corso provocata dagli ospiti della struttura. Quest’ultima è composta complessivamente da 5 blocchi, tuttavia soltanto tre ospitano stranieri, considerando che gli altri due sono attualmente chiusi per lavori.perdevastato Stando a quanto riferito da Il Giorno, una quarantina ...