ILl 6 febbraio è la giornata contro le mutilazioni genitali femminili Cosa fa AMREF in Italia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La mutilazione genitale femminile è un problema che riguarda in Europa mezzo milione di donne, 80mila solo in. Sono perlopiù persone immigrate dall’Africa, e in particolare da Paesi come Etiopia, Somalia, Kenya, Senegal. Sono tuttavia quasi 30 i Paesi del mondo ( Africa e Medio Oriente) dove le giovani donne vengono sottoposte alla mutilazione genitale, Anche quando essa viene vietata dalla legge. E la pratica riguarda anche le giovani generazioni, le ragazze e le bambine che crescono in. Laura Gentile e Renata Torrente lavorano conper formare le donne e sostenere la lotta delle comunità presenti nel nostro Paese tesa a fermare un rito che perpetua il dolore e mina la salute delle donne. Leggi anche ›...