Ilary Blasi in giro per Roma con Bastian Muller | i due non si nascondono più

Non riescono più a stare lontan ie la sua nuova fiamma, Bastian Muller. Finora i due si erano visti il più lontano possibile da Roma, città in cui la conduttrice vive ma ora Il bell'imprenditore tedesco è arrivato nella ...GUARDA LE FOTO INCREDIBILI DI WANDA NARA Totti -, l'ex calciatore afferma in tribunale: 'I rolex sono miei, ho le prove'.... LEGGI LE ULTIME NEWS SULLA ROTTURA TOTTI -Ivana Knoll , ...

La retromarcia di Francesco Totti sulle borse nascoste a Ilary Blasi: «Non sono stato io» Open

Ilary e Bastian nella casa di Totti: il retroscena incredibile Corriere dello Sport

Ilary Blasi e Bastian Muller in giro per Roma: la storia su Instagram La Gazzetta dello Sport

Totti-Blasi, la «guerra dei Rolex» continua Vanity Fair Italia

Ilary Blasi a Roma con Bastian Muller, tour d’amore per la capitale TGCOM

Dopo essersi visti in giro per il mondo, Ilary Blasi e Bastian Muller si sono concessi qualche giorno a Roma: la conduttrice lo rivela in una storia su Instagram ...Se qualcuno credeva si trattasse di un flirt passeggero, si dovrà ricredere riguardo la coppia composta da Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Chiuso definitivamente il capitolo ...