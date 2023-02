Il viaggio americano e poco europeo di Le Maire e Habeck

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 febbraio 2023) C’era una volta il famoso direttorio franco-tedesco, che in Europa dettava legge. Erano gli anni delle prime avvisaglie della crisi dei debiti sovrani, tra il 2005 e il 2010. Di lì ala Grecia sarebbe fallita, finendo in mano alla troika. E l’Italia, era l’estate 2011, ci sarebbe andata piuttosto vicino. Passata la tempesta la musica non cambiò, Parigi e Berlino continuarono a condizionare la politica monetaria continentale e le principali scelte della Commissione, diktat dopo diktat. Almeno fino alla pandemia, che ha riportato i due Paesi con i piedi per terra e ricordato che nessuna economia è indistruttibile (oggi l’Italia cresce più della Germania, nonostante i conti decisamente più in salute di quest’ultima). VERSO UNA RISPOSTA EUROPEA AGLI USA Dieci anni dopo, certi tic sono rimasti. Tra pochi giorni l’Europa sarà chiamata ad approvare un piano industriale ...