Il terremoto in Turchia mille volte più forte di quello ad Amatrice nel 2016

Il centrocampista della Roma ha già dato il suo via libera al trasferimento ... il fortissimoin Anatolia non ha ...La provincia siriana, già duramente colpita negli anni scorsi dal conflitto civile, è stata dichiarata 'zona disastrata". Danni anche ad Aleppo. "Non ho mai avuto questa sensazione nemmeno nei lunghi ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono circa 3.055. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di 3 metri - Medio Oriente Agenzia ANSA

Devastanti scosse di terremoto in Turchia e Siria, oltre 3600 morti. L'Anatolia si sposta di 3 metri - Il bilancio delle vittime sale a 3613, 13293 feriti solo in Turchia - Il bilancio delle vittime sale a 3613, 13293 feriti solo in Turchia RaiNews

Terremoto tra Turchia e Siria, gli ultimi aggiornamenti TGCOM

La terra si è spaccata per 150 km: in Turchia un sisma mille volte più forte di quello di Amatrice e 30 di qu… la Repubblica

Il terremoto in Turchia spacca la terra per 150 km, l'esperta dell'Ingv: così l'Anatolia si è spostata di 3 metri Open

Di sicuro, Vladimir Putin non ha perso tempo per esprimere la propria solidarietà al popolo siriano, «colpito duramente dal terremoto di questa notte». Il leader del Cremlino si è rivolto al collega B ...