Il terremoto aggiunge tragedia alla precarietà di Turchia e Siria

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il terribileche ha colpito, e che purtroppo sta vedendo il numero delle vittime aumentare vertiginosamente, si inserisce in un momento assolutamente peculiare per i due Paesi, alle prese non solo con sommovimenti politici legati alle urne (per Ankara) econtingenza geopolitica (inflazione, energia, guerra in Ucraina), ma anche con i possibili sviluppi di una crisi (per Damasco) che dura da quasi 12 anni. Borsa ko La lira turca, già fortemente sotto pressione nell’ultimo anno, ha toccato minimi storici dopo le prime notizie del sisma (con la sospensione dalle negoziazioni) e dopo che pochi giorni fa era stato registrato un aumento mensile dell’inflazione al consumo. Un elemento che impatta su un quadro già grave, dettato dal nervosismo elettorale e dai riverberi legati ...