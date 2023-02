Il suono delle auto elettriche Bmw protagonista dello spot per Sanremo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Bmw Italia ha realizzato uno speciale progetto di comunicazione per raccontare il modo di vedere e interpretare l’elettromobilità dell’azienda, in modo emozionale e passionale, attraverso la musica, la creatività e l’arte. Lo, diretto da Giacomo Boeri, regista con maturata esperienza nel campomotive e luxury, andrà in onda in esclusiva durante la programmazione del Festival di. Il concept creativo verte su Bmw IconicSounds Electric e la rappresentazione onirica che suscita l’emozione del carattere acustico dei suoni di una Bmw elettrica che sono stati riprodotti sinfonicamente da alcuni allievi dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Pietro Mianiti, e digitalmente nell’. “E’ un progetto innovativo – ha dichiarato Massimiliano ...