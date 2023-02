Il Sud Sudan tra George Clooney | papa Francesco e la maledizione del petrolio

... a fianco dell'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, e del moderatore dell'assemblea generale della Chiesa di Scozia Ian Greenshields, dialoga con i giornalisti sul volo di ritorno dal. I ...Il Papa lascia l'Africa e in particolare due Paesi insanguinati, per ragioni diverse, dalla guerra. In Congo e inha visto la tragedia umanitaria legata a decenni di conflitti e quindi, con lo sguardo al pianeta intero, lancia un allarme: "Il mondo e' in autodistruzione, fermiamoci in tempo" perche' se ...

Il greggio alimenta la corruzione e la guerra civile che imperversa dal 2013 scoraggia gli investimenti esteri necessari a sviluppare l’estrazione e la lavorazione dell’oro nero. Quale sarà il destino ...Papa Francesco, di ritorno da Kinshasa, ha trascorso il weekend in Sud Sudan. Il Papa con l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e il Moderatore della Chiesa di Scozia, Iain Greenshields, hanno vo ...